Watch: लाखों की बाइक हार्ले डेविडसन पर डिलीवरी करता है जोमैटो बॉय, वीडियो देख यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स

Zomato Boy on Harley-Davidson:सोशल मीडिया पर अक्सर ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो का कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। जोमैटो के डिलीवरी बॉय के कई वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है लेकिन इस बार एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने यूजर्स के होश उड़ा दिए। दरअसल, सड़कों पर फूड डिलीवरी के लिए बाइक चलता जोमैटो बॉय अपनी अनोखी बाइक के लिए तेजी से वायरल हो रहा है। हार्ले डेविडसन नाम की लाखों रुपये की बाइक को डिलीवरी एजेंट द्वारा चलाए जाने पर हर कोई हैरान है।

उपयोगकर्ता अक्षय शेट्टीगर द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में जोमैटो डिलीवरी मैन एक हाई-एंड हार्ले डेविडसन X440 मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी कीमत 2.4 लाख रुपये से अधिक है। इसके अलावा, छोटी क्लिप में सवार को सड़क पर महंगा हेलमेट और दस्ताने पहने हुए भी दिखाया गया है।

इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "हार्ले डेविडसन पे जोमैटो फूड डिलीवरी... खत्म होने का इंतजार करें।"

अब वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स करना शुरू कर दिया है। कई यूजर्स हैरान हुए तो कईयों ने इस डिलीवरी एजेंट की चुटकी ली।

एक यूजर ने लिखा, "राइडर्स के हड़ताल पर जाने के बाद दीपिंदर गोयल ने खुद डिलीवरी की।" दूसरे ने टिप्पणी की, "उसने कड़ी मेहनत की और अपनी सपनों की बाइक खरीदी।" एक तीसरे उपयोगकर्ता ने कहा, "बाइक और उसके पेशे का सम्मान करें। वह क्यों कर रहा है, वह क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बस इतना ही! इसमें से कुछ भी हमारी चिंता नहीं है। यह एक खूबसूरत बाइक है, मैं इसकी सराहना करता हूं।" दूसरे ने कहा, "किसी ने घर से पैसे मांगना बंद कर दिया है। सम्मान करें।"

