IND Vs AUS, World Cup 2023: भारत की हार पर रोहित शर्मा ही नहीं बच्चे भी रोने लगे, फिर मां ने गले लगाकर शांत कराया, देखें वीडियो

Highlights विश्वकप फाइनल में भारत की हार पर बच्चा मां से गला लगकर रोने लगा फिर ने उसे गले लगाकर शांत कराया वहीं, खुद भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा भी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे

नई दिल्ली: विश्वकप फाइनल मैच में भारतऑस्ट्रेलिया से हार गया है। इस हार को देखते हुए भारत के बड़े, बूढ़े ही नहीं बच्चे भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएं। कुछ ऐसा ही नजारा बीते रविवार को देखने को मिला। जब एक बच्चा अपने मां से गले लगकर रोने लगा और कह रहा कि भारत हार गया। फिर ने उसे पकड़कर शांत कराया।

भारत के लिए 2011 के बाद काफी लंबा अंतराल था, जब वे फाइनल में पहुंचे और कप के इतने करीब आकर मैच हारना भारतीय टीम को बहुत अखरा। इस कारण खुद टीम के कप्तान रोहित शर्मा के आंख में आंसू आ गए और इस क्रम में विराट कोहली भी अपने आंसू नहीं रोक पाएं।

इसके साथ ही भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया से 2003 के बाद ट्रॉफी जीतने का मौका था क्योंकि उस दौरान भी भारत की भिंड़त फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। लेकिन, तब भी ऑस्ट्रेलिया ने विश्वकप अपने नाम किया था।

विश्वकप के दौरान रोहित शर्मा ने कहा था कि उन्हें ट्रॉफी में लगे तीन पिलर्स नहीं, बल्कि उसके ऊपर लगे विश्व के ग्लोब को पाना है। उन्होंने कहा था ट्रॉफी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत से फाइनल मैच 6 विकेट से जीत लिया।

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रनों का टारगेट दिया था, लक्ष्य को भेदने के लिए दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने धीरी शुरुआत की। फिर, तीन विकेट गिरने के बाद ट्रेविस हेड ने मोर्चा संभाला और शतक जड़ते हुए मैच का रुख ही बदल दिया। उनकी शानदार पारी के बलबूते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच टाइटल से नवाजा गया।

I was there till end to support Rohit Sharma cried infront of me, watching idol crying is Worst day of my life 💔 pic.twitter.com/fjKslU0G5G