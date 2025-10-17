Highlights VIDEO: रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल, उत्तरकाशी के रेस्टोरेंट का मामला...

Spitting on Roti Video: उत्तराखंड के उत्तरकाशी से चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है, इसमें उत्तरकाशी में एक रेस्टोरेंट में एक शख्स रोटियों पर थूकता नजर आ रहा है। हिंदू संगठनों ने इसे 'थूक जिहाद' बताते हुए विरोध और बंद का आह्वान किया है, पुलिस ने शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शख्स तंदूर पर रोटियां बना रहा है और पहले रोटी पर थूकता है फिर तंदूर में दाल देता है, बता दें इससे पहले भी ऐसे ही कई मामले सामने आये हैं जिसको लेकर जनता में काफी गुस्सा है।

