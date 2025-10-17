VIDEO: रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल, उत्तरकाशी के रेस्टोरेंट का मामला...

By संदीप दाहिमा | Updated: October 17, 2025 15:40 IST2025-10-17T15:39:18+5:302025-10-17T15:40:09+5:30

Spitting on Roti Video: उत्तराखंड के उत्तरकाशी से चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है, इसमें उत्तरकाशी में एक रेस्टोरेंट में एक शख्स रोटियों पर थूकता नजर आ रहा है।

Watch Uttarkashi Restaurant Spitting on Roti Video Goes viral | VIDEO: रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल, उत्तरकाशी के रेस्टोरेंट का मामला...

VIDEO: रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल, उत्तरकाशी के रेस्टोरेंट का मामला...

HighlightsVIDEO: रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल, उत्तरकाशी के रेस्टोरेंट का मामला...

Spitting on Roti Video: उत्तराखंड के उत्तरकाशी से चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है, इसमें उत्तरकाशी में एक रेस्टोरेंट में एक शख्स रोटियों पर थूकता नजर आ रहा है। हिंदू संगठनों ने इसे 'थूक जिहाद' बताते हुए विरोध और बंद का आह्वान किया है, पुलिस ने शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शख्स तंदूर पर रोटियां बना रहा है और पहले रोटी पर थूकता है फिर तंदूर में दाल देता है, बता दें इससे पहले भी ऐसे ही कई मामले सामने आये हैं जिसको लेकर जनता में काफी गुस्सा है।

Web Title: Watch Uttarkashi Restaurant Spitting on Roti Video Goes viral

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral VideoCrimeweirdUttarakhandवायरल वीडियोक्राइमअजब गजबउत्तराखण्ड