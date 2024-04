महंगे जूतों का शौकीन निकला Swiggy का डिलीवरी ब्वॉय! पार्सल देकर घर के बाहर से चुराए जूते, सीसीटीवी में कैद करनामा

Swiggy Delivery Boy Video: आज का जमाना ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। खाने से लेकर कपड़ों तक हर चीज ऑनलाइ ऑर्डर करके लोग मांगा लेते हैं। मार्केट कई कंपनियां है जो इस सर्विस को देती है। इसी तरह की लोकप्रिय कंपनी है स्विग। स्विगी लोगों के घरों तक खाना पहुंचाती है। आए दिन सोशल मीडिया पर स्विगी के डिलीवरी ब्वॉय के कई वीडियो सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो गुरुग्राम से सामने आया है जिसमें स्विगी ब्वॉय की शर्मनाक हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई।

दरअसल, स्विगी का एक डिलीवरी ब्वॉय पार्सल देने के लिए एक घर के बाहर पहुंचा। उसने पार्सल सही से डिलीवर कर दिया। हालांकि, इसके बाद वह घर के बार सीढ़ियों पर कुछ देर खड़ा रहा। अचानक उसने यहां-वहां देखा और घर के बार रखे नाइकी के जूते उठा कर वहां से भाग गया। यह चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

इस चौंकाने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग हैरान है। वीडियो शेयर करने वाले ने बताया कि आरोपी ने नाइकी के महंगे जूते चोरी किए हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पार्सल पहुंचाने के बाद, वह लापरवाही से सीढ़ियों से नीचे चलता है, तौलिये से अपना चेहरा पोंछता है, मौके पर लौटता है, जूते पकड़ता है, उन्हें अपने तौलिये में छुपाता है और घटनास्थल से चला जाता है।

