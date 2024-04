Watch: न्यूयॉर्क में भूकंप से हिलने लगी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लोगों ने दांतों तले दबा ली उगली, खतरनाक वीडियो वायरल

Earthquake in New York: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 4.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। तेज तीव्रता वाले भूकंप से शहर की कई इमारते हिलती हुई नजर आई जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूयॉर्क में आए भूकंप ने लोगों को डरा कर रख दिया है, दिल दहला देने वाले भूकंप के दौरान का एक खतरनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वायरल हो रहे हैं वीडियो में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के भूकंप के कारण हिलती नजर आ रही है। अर्थकैम फुटेज में मूर्ति और शहर के क्षितिज को कांपते हुए कैद किया गया, जब न्यू जर्सी के कैलिफोर्निया के पास सुबह लगभग 10:23 बजे भूकंप आया।

अर्थकैम द्वारा एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किए गए वीडियो में घटना के दौरान एलिस द्वीप को हिलते हुए दिखाया गया है। लेडी लिबर्टी के ठीक ऊपर से एक कोण ने भूकंप के दौरान मूर्ति को कुछ सेकंड के लिए हिलते हुए दिखाया।

EarthCam captured the moment a 4.8-magnitude earthquake recorded in New Jersey shook residents in surrounding states and New York City on Friday morning. The earthquake was the strongest in NJ since 1884. pic.twitter.com/cKXmXqmxtW