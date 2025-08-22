VIDEO: बाइक की सीट में छुपा बैठा था सांप, संभल का वीडियो वायरल

By संदीप दाहिमा | Updated: August 22, 2025 21:09 IST2025-08-22T21:09:14+5:302025-08-22T21:09:22+5:30

Snake Rescued in Sambhal: मानसून में मौसम में गाड़ी हो या फिर फिर हर जगह संभल के रहना जरूरी है, यूपी के संभल का वीडियो वायरल हो रहा है इसमें बाइक के सीट के नीचे जहरीला सांप छुपा बैठा था।

Snake Rescued in Sambhal: मानसून में मौसम में गाड़ी हो या फिर फिर हर जगह संभल के रहना जरूरी है, यूपी के संभल का वीडियो वायरल हो रहा है इसमें बाइक के सीट के नीचे जहरीला सांप छुपा बैठा था। जैसे ही बाइक स्वार को इसकी खबर लगी उनसे शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां मौजूद लोगों की भीड़ लग गई और लोगों ने डंडे की मदद से सांप को निकालना शुरू कर दिया। काफी देर की कोशिश के बाद सांप बाइक से बाहर निकला, रिपोर्ट्स के अनुसार लोगों ने सांप को मार दिया।


