फलस्तीन लिखा बैग लेकर संसद में प्रियंका गांधी?, बीजेपी ने 'मुस्लिम तुष्टीकरण' बताया, देखें वीडियो

Highlights ‘पेलेस्टाइन’ (फलस्तीन) लिखे होने के साथ फलस्तीन से जुड़े कई प्रतीक भी बने हुए थे। कांग्रेस नेता को केरल के वायनाड से हालिया चुनाव जीत पर बधाई दी थी। बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे 'मुस्लिम तुष्टीकरण' बताया।

WATCH Priyanka Gandhi: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी फलस्तीन के लोगों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए सोमवार को एक ऐसे हैंडबैग के साथ संसद पहुंची जिस पर ‘फलस्तीन’ लिखा हुआ था। वह कई मौकों पर गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाती और फलस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त करती रही हैं।

Smt. @priyankagandhi Ji shows her solidarity with Palestine by carrying a special bag symbolizing her support.



A gesture of compassion, commitment to justice and humanity! She is clear that nobody can violate the Geneva convention pic.twitter.com/2i1XtQRd2T