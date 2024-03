चमत्कार! लकवाग्रस्त शख्स ने न्यूरालिंक ब्रेन चिप से खेला शतरंज, एलन मस्क ने किया रिएक्ट; वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप

Viral Video: दुनिया के बड़े टेक दिग्गज एलन मस्क की ब्रेन चिप बनाने वाली कंपनी न्यूरालिंक के एक मरीज का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो देख हर कोई हैरान है और इसे एक करिश्मा मान रहा है। मगर ये कोई कुदरती करिश्मा नहीं बल्कि साइंस का कमाल है। दरअसल, वायरल वीडियो में एक शख्स ऑनलाइन शतंरज गेम खेल रहा है। दिलचस्प बात ये है कि शख्स लकवाग्रस्त है लेकिन वह न्यूरालिंक की ब्रेन चिप की मदद से दिमाग से गेम खेल रहा है।

मरीज का नाम नोलैंड अरबॉ, जो एक गोताखोरी दुर्घटना के बाद कंधे के नीचे लकवाग्रस्त हो गया था, ने अपने लैपटॉप पर शतरंज खेला और न्यूरालिंक डिवाइस का उपयोग करके कर्सर को घुमाया। कंपनी ने कहा है कि इम्प्लांट लोगों को केवल अपने विचारों का उपयोग करके कंप्यूटर कर्सर या कीबोर्ड को नियंत्रित करने में सक्षम बनाने का प्रयास करता है।

मरीज के शानदार ढंग से गेम खेलने का वीडियो सामने आने के बाद न्यूरालिंक के सीईओ एलन मस्क ने कंपनी के पहले ब्रेन इम्प्लांट मरीज पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, "लाइवस्ट्रीम न्यूरालिंक टेलीपैथी का प्रदर्शन, कंप्यूटर को नियंत्रित करना और सिर्फ सोच कर गेम खेलना।"

Livestream of @Neuralink demonstrating “Telepathy” – controlling a computer and playing video games just by thinking https://t.co/0kHJdayfYy