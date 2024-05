Watch: चलती बस में महिला को शुरू हुआ लेबर पेन..., फिर ड्राइवर ने किया कुछ ऐसा, वीडियो वायरल

त्रिशूर:केरल के त्रिशूर में केएसआरटीसी बस में एक बच्ची का जन्म चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां राज्य बस में सफर कर रही महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और नवजात के जन्म का समय आ गया। चलती बस में महिला को प्रसव पीड़ा होते देख ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए बस सीधे अस्पताल की ओर मोड़ दी और अस्पताल के गेट पर बस जा खड़ी की। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अस्पताल के बाहर बस खड़ी दिखाई दे रही है। जिसके भीतर फौरन मेडिकल टीम महिला को देखने के लिए पहुंची है।

गौरतलब है कि बस अस्पताल पहुंचाने से पहले ही गर्भवती महिला ने बच्ची को बस में ही जन्म दे दिया। ऐसे में डॉक्टरों की टीम बिना समय गवाएं बस के अंदर पहुंची और जरूरत जांच शुरू कर दी। यह घटना त्रिशूर के अमला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुई। अब वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में लाल और पीले रंग की केएसआरटीसी बस अस्पताल परिसर के अंदर भागती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दो सुरक्षा गार्ड एक स्ट्रेचर को बस के दरवाजे पर धकेल रहे हैं। स्ट्रेचर को ले जाने में मदद करने के लिए कुछ लोग बस से बाहर कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक गार्ड कुछ सेकंड के लिए बस के अंदर जाता है और फिर अस्पताल के कर्मचारियों से बस के अंदर जाने का आग्रह करने के लिए बाहर निकलता है। कुछ सेकंड में, अस्पताल के कर्मचारियों, नर्सों और डॉक्टरों की एक पंक्ति बस के अंदर प्रवेश करती है, जबकि अन्य महिला को बच्चे को जन्म देने में मदद करने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण और औजार लाते हैं।

कुछ ही मिनटों में, नीले कपड़े का एक टुकड़ा बस के अंदर ले जाया जाता है। कुछ सेकंड बाद, एक नर्स नवजात शिशु को कपड़े के टुकड़े में सुरक्षित रूप से लपेटे हुए बस से बाहर निकलती है। वह अस्पताल के अंदर भागती हुई दिखाई देती है, नवजात शिशु को NICU (नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट) से सुरक्षित बाहर ले जाती है, जबकि आसपास के लोग उसके लिए रास्ता बनाते हैं।

37 वर्षीय महिला द्वारा धवार को केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बस में एक लड़की को जन्म दिया, जब वह थोटिलपालम जिले से अंगमाली जा रही थी। सेरीना, पत्नी लिजेश को बस के पेरमंगलम पुलिस स्टेशन पहुंचते ही प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद उसे तुरंत त्रिशूर के अमला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में बस के पहुंचने पर, डॉक्टरों और नर्सों को एहसास हुआ कि वे महिला को बस से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और उन्होंने बस के अंदर ही प्रसव कराया।

जानकारी के अनुसार, पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि मां और नवजात की हालत "संतोषजनक" है। वह कथित तौर पर अपनी गर्भावस्था के नौवें महीने में थी और पाँच बच्चों की माँ है। वहीं, डॉक्टरों की टीम का कहना है कि प्रसव दर्द की शुरुआत पहले ही शुरू हो चुकी थी। उस समय, हमारे लिए उसे आपातकालीन विभाग में स्थानांतरित करना असंभव था... फिर हमें ले जाना पड़ा बच्चे को बाहर निकाला और (गर्भनाल) को वहीं काटा। हमने यह सुनिश्चित किया कि बच्चा और मां सुरक्षित हैं... फिलहाल, यह हमारे लिए एक अलग दिन और एक नई चीज थी।

