द्रमुक नेता कनिमोई की बस यात्रा के दौरान टिकट खरीदने को लेकर हुए विवाद के बाद नौकरी छोड़ी, अभिनेता कमल हासन ने महिला चालक को कार भेंट की, देखें वीडियो

Highlights टिकट खरीदने को लेकर हुए विवाद के बाद नौकरी छोड़ दी थी। अपनी उम्र की महिलाओं के लिए एक बेहतरीन मिसाल हैं। शर्मिला की पहचान केवल एक चालक तक सीमित न रह जाए।

चेन्नईः अभिनेता एवं राजनेता कमल हासन ने कोयंबटूर की उस महिला चालक को सोमवार को कार भेंट की जिसने द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की नेता कनिमोई की बस यात्रा के दौरान टिकट खरीदने को लेकर हुए विवाद के बाद नौकरी छोड़ दी थी।

मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) के प्रमुख हासन ने एक बयान में कहा कि कोयंबटूर की पहली महिला बस चालक शर्मिला को ‘कमल पनबट्टू मय्यम’ (कमल संस्कृति केंद्र) की ओर से कार दी गई है ताकि वह उद्यमी बन सकें। उन्होंने कहा, ‘‘ मैं शर्मिला को लेकर जारी बहस से काफी खफा हूं, जो अपनी उम्र की महिलाओं के लिए एक बेहतरीन मिसाल हैं।

Coimbatore's first woman bus driver #Sharmila who quit her job after a controversy erupted over issuing a ticket to DMK MP Kanimozhi, has been gifted with a brand new car by MNM leader #KamalHaasan 👌 nice gesture! pic.twitter.com/vJxRlHH0Ie