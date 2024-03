Watch: जांबाज मां-बेटी के आगे चोर ने टेके घुटने, हथियारबंद लुटेरों को घर से खदेड़ा; CCTV में कैद घटना

हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद में लूट की ऐसी घटना सामने आई है जिसने चोरों के कान खड़े कर दिए हैं। बेगमपेट में एक घर में चोरी के इरादे से घुसे दो चोरों के लिए लूट करना उस वक्त भारी पड़ गया जब उनसे दो महिलाएं भिड़ गई। हिम्मती महिलाओं ने लुटेरों के इरादे को नकामयाब कर दिया और चोरों को उल्टे पैर भागना पड़ा।

दरअसल, एक घर में डिलीवरी वाला बन कर दो हथियारबंद लोगों चोरी करने के लिए आए। घर में मौजूद मां-बेटी ने बदमाशों का डटकर सामना किया और बिना डरे उनसे लड़ गई। यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि महिला और उसकी बेटी चोर से लिपट गई और उसका डटकर सामना किया।

Hats off to this mother & daughter duo for fearlessly thwarting a robbery attempt at gunpoint in #Hyderabad .



their quick thinking and courage, captured on CCTV. 🙌 pic.twitter.com/CEJmcBMwH2