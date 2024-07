Watch: धोती पहने बुजुर्ग को बेंगलुरु मॉल में नहीं मिली एंट्री, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल

Video Viral:बेंगलुरु के एक मॉल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बुजुर्ग किसान, जिन्होंने धोती पहन रखी है, को मॉल के अंदर प्रवेश से रोक दिया गया। वीडियो में दावा किया गया है कि बुजुर्ग किसान को धोती पहनने के कारण बेंगलुरु स्थित जीटी मॉल में जाने से रोका गया।

घटना का एक वीडियो 17 जुलाई को सोशल मीडिया पर सामने आया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया और यूजर्स की नजरों में आ गया। अब वीडियो वायरल होने से विवाद बढ़ गया और यूजर्स मॉल की कड़ी आलोचना कर रहे हैं।

गौरतलब है कि बुजुर्ग किसान अपने बेटे के साथ मॉल पहुंचे हुए थे। लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसके कपड़ों के कारण उसे अंदर नहीं जाने दिया।

सुरक्षा गार्ड ने किसान से कहा कि प्रबंधन 'धोती' पहने हुए व्यक्ति को अनुमति नहीं दे सकता और उसे पैंट पहनकर अंदर जाना चाहिए। हालांकि, घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने किसान और उसके बेटे से माफी मांगी।

I LIVE IN INDIA, A COUNTRY WHICH DISPLAYS UNITY IN DIVERSITY AND RESPECTS ALL RELIGIONS AND PRACTICES. BUT A MALL IN BENGALURU HAS BROUGHT US ALL TO SHAME.



Bengaluru's GT Mall denies entry to man wearing a traditional attire (dhoti kurta).



The man and his son had come to visit… pic.twitter.com/EuyvpzUiX4