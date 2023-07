ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर दिखी महिला की गुंडागर्दी, महिला कर्मचारी के बाल खींच पटका जमीन पर; घटना सीसीटीवी में कैद

Highlights ग्रेटर नोएडा टोल प्लाजा पर महिला कर्मचारी के साथ मारपीट महिला यात्री ने कर्मचारी पर किया हमला पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार

ग्रेडर नोएडा के एक टोल प्लाजा पर मारपीट का सीसीटीी फुटेज सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला टोल प्लाजा के अंदर घुस जाती है जहां महिला कर्मचारी टोल लेने के लिए ड्यूटी पर तैनात है।

तभी अचानक महिला भीतर आती है और कर्मचारी के बहस करने लगती है इसके बाद वह अचानक महिला के बाल खींचती है और उसे कुर्सी से नीचे गिरा देती है।

यह घटना तब हुई जब टोल भुगतान करने के लिए कहने पर एक महिला टोल प्लाजा कर्मी की पिटाई कर दी गई। घटना का एक वीडियो सामने आया है और वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद कई यूजर्स ने आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

वीडियो में एक महिला को टोल बूथ में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। टोल रूम में घुसने के बाद वह महिला कर्मचारी से भिड़ते हुए कह रही हैं। चौंकाने वाले वीडियो में महिला को टोल प्लाजा कर्मचारी के कान खींचते हुए दिखाया गया है।

फिर, वह महिला को पटक देती है, जबकि वह टोल कर्मचारी पर चिल्लाती रहती है, जो महिला के अहंकार को देखकर हैरान हो जाता है।

बता दें कि हाल में सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें टोल कर्मचारियों के साथ सफर करने वाले यात्री मारपीट करते हैं।

A #woman in a car thrashed a female toll employee in Greater Noida.

On demanding toll, entered the toll booth and #abused.pic.twitter.com/ZdQ6KDC2zT