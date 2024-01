Viral Video: इंडिगो की फ्लाइड हुई लेट तो रनवे पर बैठक खाना खाने लगे यात्री, वीडियो में दिखा अजब नजारा

Viral Video: इंडिगो के विमान के देरी होने पर सोशल मीडिया पर यात्रियों का एक विचित्र वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यात्री फ्लाइट के रनवे पर बैठकर खाना खा रहे हैं और तो और साथ में इंडिगो का एक विमान भी खड़ा है और यात्री जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को देख हर कोई हैरान रह गया। गौरतलब है कि गोवा-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट करीब 18 घंटे लेट थी जिसके कारण लोगों को यह करने पर मजबूर होना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कई उपयोगकर्ता कह रहे हैं कि 14 जनवरी को संबंधित उड़ान में 18 घंटे तक की देरी हुई और बाद में उसे मुंबई की ओर मोड़ दिया गया।

इस वीडियो में कुछ यात्रियों को खाना खाते हुए देखा जा सकता है जबकि अन्य को अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए देखा जा सकता है। गोवा-दिल्ली 6E2195 उड़ान रविवार को सुबह 9:15 बजे प्रस्थान करने वाली थी, लेकिन शाम तक उड़ान नहीं भरी, जिससे यात्रियों को एयरलाइन से अपनी उड़ान की स्थिति के अपडेट का इंतजार करते हुए टरमैक पर रात का भोजन करना पड़ा।

Passengers of IndiGo Goa-Delhi who after 12 hours delayed flight got diverted to Mumbai having dinner just next to the indigo plane..@IndiGo6E is the new @flyspicejet#Shame@JM_Scindia@PMOIndiapic.twitter.com/1DTQnDHAMA