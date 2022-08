Watch: पुलिस मेस का खाना लिए सरेआम फूट-फूटकर रोया कॉन्स्टेबल, कहा- 'इस खाने को जानवर भी नहीं खाएंगे', वीडियो वायरल

Highlights वीडियो के वायरल होने के बाद मैस के खाने की जा रही है जांच कांस्टेबल मनोज कुमार भोजन की थाल के साथ सड़क पर रोते हुए दिखाई दे रहा है फिरोजाबाद पुलिस ने सिपाही को बताया आदतन अनुशासनहीन

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद पुलिस मेस का खाना लिए हुए एक कॉन्स्टेबल का वीडियो वायरल रहा है। वीडियो में वह खाने की गुणवत्ता को लेकर सवाल करते हुए फूट-फूटकर रो रहा है। रो रहे सिपाही के आसपास लोगों की भीड़ है। कॉन्स्टेबल का नाम मनोज कुमार बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद मैस के खाने की जांच सीओ सिटी के द्वारा की जा रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, कांस्टेबल मनोज कुमार रोटियों, दाल और चावल की थाली के साथ सड़क पर रोते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि एक वरिष्ठ अधिकारी उसे वापस थाने ले जाने के प्रयास में उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। राहगीरों से घिरे मनोज कुमार ने कहा कि उन्होंने अपने वरिष्ठों से भोजन के बारे में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

Up Police Constable Crying & Protests Against Quality Of Food Served At d Mess In Police Line – #firozabad#UPPolice

.

.

.

.

.

.

.#Shameful#YogiAdityanath#ModiGovt#HarGharTiranga2022#GharGharTiranga#IndiaAt75#Congress#USA#India#Delhi#governmentpic.twitter.com/if7oihnGBc