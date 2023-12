Viral Video: शादी में मटर पनीर के लिए जमकर हुई लड़ाई, लोगों ने कहा - 'तीसरा विश्वयुद्ध हो गया', देखिए

Highlights शादी में मटर पनीर के लिए जमकर हुई लड़ाई शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है मटर पनीर में पनीर की कमी को लेकर लड़ते हुए देखा जा सकता है

Viral Video: आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि तीसरा विश्वयुद्ध साफ हवा, साफ पानी और भोजन के लिए होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 'तीसरा विश्वयुद्ध पनीर के लिए' हो गया है। अरे रुकिए... ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये वीडियो एक शादी का है जिसमें पनीर की सब्जी पाने के लिए लोग एक दूसरे से जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं।

जब हम शादियों के बारे में बात करते हैं, तो खाना सबसे पहली चीज है जो हमारे दिमाग में आती है। भारतीय शादियों में पनीर भोजन का एक अहम हिस्सा होता है। लोग पनीर पसंद करते हैं वह उसके लिए किसी से समझौता नहीं करते।

ऐसी ही एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दूल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों को मटर पनीर में पनीर की कमी को लेकर लड़ते हुए देखा जा सकता है। दोनों पक्ष के लोग एक-दूसरे पर कुर्सियाँ फेंकते हुए देखे जा सकते हैं। एक एक्स अकाउंट्स द्वारा साझा किए गए वीडियो में कई मेहमानों को एक-दूसरे से लड़ते हुए दिखाया गया है। जब लड़ाई हो रही थी तो विवाह स्थल पर खाने की प्लेटें इधर-उधर पड़ी दिख रही थीं। कई लोगों को लड़ाई का गवाह बनते देखा जा सकता है।

Kalesh b/w groom side and bride side people's during marriage over no pieces of paneer inside matar paneer

pic.twitter.com/qY5sXRgQA4