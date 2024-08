Viral Video: स्कूल की फुटबॉल टीम हार गई तो टीचर ने बच्चों को जमकर पीटा, वीडियो सामने आते ही मचा हड़कंप

Highlights तमिलनाडु : सलेम में फिजिकल एजुकेशन के एक टीचर ने फुटबॉल मैच हारने पर खिलाड़ियों को बुरी तरह पीटा इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो सामने आने के बाद टीचर को सस्पेंड कर दिया गया

Viral Video: तमिलनाडु के सलेम जिले में एक निजी स्कूल के शारीरिक शिक्षा शिक्षक को फुटबॉल मैच में टीम का खराब प्रदर्शन इतना नागवार गुजरा कि उसने छोटे बच्चों की जमकर पिटाई कर दी। मामला कोलाथुर के एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। यहां शारीरिक शिक्षा शिक्षक अन्नामलाई को अंतर-विद्यालय फुटबॉल मैच में खराब प्रदर्शन को लेकर छात्रों को बुरी तरह पीटते देखा गया। जब इस घटना का वीडियो सामने आया तो सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा मचा। इसके बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

Physical Education teacher in Tamil Nadu's Salem suspended after he assaults students, and a video of the same goes viral.



The teacher was identified as Annamalai, who assaulted the school's football team over its alleged poor performance in a match.#TamilNadupic.twitter.com/mZ0sqP66Ip