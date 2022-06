Video: हाथी के बच्चे को मिली है Z++ सिक्योरिटी? हाथियों से बढ़िया सुरक्षा नहीं दे सकता कोई, जानिए इस वायरल वीडियो का सच

Highlights हाथियों के एक झुंड का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये हाथी अपने बच्चे की सुरक्षा करते हुए दिखाई दे रहे है। जिस तरीके से हाथियां बच्चे की सुरक्षा करते चल रही है लोग इस पर अलग-अलग रिएक्शन दे रहे है।

Elephant Cute Viral Video: हाथियों के एक झुंड का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ विशालकाय हाथी एक बच्चे के सुरक्षा करते हुए उसके इर्द-गिर्द चल रहे है। इस वीडियो को देखते हुए यह लग रहा है कि कोई VVIP जा रहा हो और उसके आस-पास सुरक्षाकर्मी उसका गार्ड कर रहे है। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया है और इसे अब तक 7 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक भी कर दिया है। इस वीडियो को एक IFS अधिकारी ने शेयर किया है।

वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि हाथियों का एक झुंड सड़क पर चल रहा है और ऐसे में वे एक बच्चे की रक्षा करते हुए रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे है। कुछ दूर साथ चलने के बाद हाथियों की झुंड सड़क से उतर जाती है वह उनके साथ बच्चा भी जंगल की ओर चले जाते है।

इस वीडियो को IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने शेयर करते हुए लिखा है, 'धरती पर नवजात शिशु को हाथियों का झुंड जैसी सिक्योरिटी देता है वैसा कोई नहीं दे सकता।' हाथियों के इस वीडियो को अब तक तीन लाख बार देखा जा चुका है और इसे सात हजार लोगों ने लाइक भी किया है। इस वीडियो को 900 बार रिट्वीट भी किया गया है।

No body on earth can provide better security than an elephant herd to the cute new born baby. It’s Z+++.

Said to be from Sathyamangalam Coimbatore road. pic.twitter.com/iLuhIsHNXp