वीडियो: सीढ़ियों पर चढ़ते-चढ़ते अचानक लड़खड़ा कर गिर गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, करीब 2 साल पहले भी घटी थी ऐसी ही घटना

Highlights अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति को सीढ़ियों पर लड़खड़ा कर गिरते हुए देखा गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ दो साल पहले भी ऐसी ही घटना घट चुकी है।

Viral Video: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह फिर से विमान पर सवार होते समय सीढ़ियों पर लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए है। जारी वीडियो में यह देखा गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडन सीढ़ियों पर चलते-चलते खुद को संभाल नहीं पाते है और वे गिर जाते है।

हालांकि यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति जो बाइडन इस तरह से सीढ़ियों पर गिरे है। इस घटना से दो साल पहले भी वे एक बार ऐसे ही सीढ़ियों पर लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए थे। उस घटना का भी वीडियो जमकर वायरल हुआ था।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन एयर फ़ोर्स वन विमान पर चढ़ने की कोशिश कर रहे है। इस दौरान जब वे सीढ़ियों के बीच में पहुंच रहे है तो वह अचानक खुद को संभाल नहीं पाएं और वहीं लड़खड़ा गए।

President Biden falls again. DC Establishment ignores his obvious physical and cognitive impairments. pic.twitter.com/xCkYxsYpF2