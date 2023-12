Viral Video: मोर्चे पर आमने-सामने डटे रूसी और यूक्रेनी सैनिक एक ही गाना गाते दिखे, हुआ वायरल, आप भी देखिए

Highlights रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए अब दो साल होने वाले हैं रूसी सेनाएं यूक्रेन के अंदर पिछले कई महीनों से डेरा जमाए हैं मोर्चे पर डटे रूसी और यूक्रेनी सैनिक एक ही गाना गाते सुने जा सकते हैं

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए अब दो साल होने वाले हैं। इस जंग में दोनों ही देश लाखों का संख्या में सैनिक गंवा चुके हैं। संसाधनों की भारी क्षति हुई है और कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। रूसी सेनाएं यूक्रेन के अंदर पिछले कई महीनों से डेरा जमाए हैं। इस समय भी रूसी और यूक्रेनी सेनाएं कई मोर्चों पर आमने सामने डटी हुई हैं।

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक जंगल में मोर्चे पर डटे रूसी और यूक्रेनी सैनिक एक ही गाना गाते सुने जा सकते हैं। बर्फ से ढकी अग्रिम पंक्ति पर फिल्माए गए फुटेज में रूसी और यूक्रेनी सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रिय प्रेम गीत "कत्यूषा" गाते हुए सुना जा सकता है।

Ukrainian and Russian soldiers singing the famous "Katyusha" song together



A special highlight of the hostilities filmed by Russian troops near the positions of the Ukrainian Armed Forces in the zone of a special military operation.#UkraineRussiaWar#Ukraine#Russiapic.twitter.com/HE3TrOiqGB