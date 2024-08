Viral Video: शेख हसीना के आवास में प्रदर्शनकारियों ने पेला चिकन, टांग फैलाकर सोफे में लेटे, लूटपाट भी की

ढाका: बांग्लादेश में मची उथल-पुथल के बीच शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और कई सप्ताह तक चले हिंसक प्रदर्शनों के बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए, जिनमें हसीना के आधिकारिक आवास में घुसे प्रदर्शनकारियों को घर के अंदर का खाना खाते हुए दिखाया गया। ढाका में प्रधानमंत्री आवास के अंदर लूटपाट और प्रदर्शनकारियों के तैरने के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रसारित हुए।

एक अन्य वीडियो में बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के अंदर अराजकता दिखाई गई, जिसके तुरंत बाद खबर आई कि शेख हसीना देश से बाहर जा रही हैं।वीडियो में प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के आवास में जो कुछ भी हाथ लगा, उसे उठाकर ले जाते हुए दिखाया गया, जिसमें किताबें और प्राचीन वस्तुएं भी शामिल थीं।

इस बीच, कोटा मुद्दे पर कई सप्ताह तक विरोध प्रदर्शन झेलने के बाद देश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान ने सोमवार को घोषणा की कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चलेगी।

बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने घोषणा की कि राजनीतिक परिवर्तन चल रहा है और कहा जाता है कि उन्होंने टिप्पणी की है कि "सभी हत्याओं का न्याय किया जाएगा।" उन्होंने देश के लोगों से सेना पर भरोसा करने की अपील की और देशव्यापी हिंसा को तत्काल रोकने का अनुरोध किया।

protestors are lying on the bed of former prime minister of Bangladesh and swimming in the lake of Gonobhobon ( residence of prime minister). Meanwhile poor people are seen looting fish, chicken and other things from Gonobhobon.



5 August, 2024#banglaspring#BangladeshProtestspic.twitter.com/1Tn0R0L9Dh