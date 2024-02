Viral Video: गाड़ियों से भरी सड़क पर क्रैश हुआ विमान, सामने आया भयानक हादसे का वीडियो, देखिए

Highlights विमान कोलंबस, ओहियो में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी हवाई अड्डे से रवाना हुआ था गाड़ियों से भरी सड़क पर क्रैश हो गया इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई

Viral Video: बीते दिनों अमेरिका के फ्लोरिडा में नेपल्स के पास पांच लोगों को ले जा रहा एक छोटा विमान गाड़ियों से भरी सड़क पर क्रैश हो गया। इस भयानक घटना का वीडियो अब सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार लोगों में से तीन विमान से बाहर निकलने में सफल रहे। घटना 9 फरवरी 2024 की है।

अब सामने आया ये वीडियो अब वायरल हो गया है। इसमें देखा जा सकता है कि नेपल्स, फ्लोरिडा के पास अंतरराज्यीय राजमार्ग 75 पर गाड़ियां बिल्कुल किसी सामान्य दिन की तरह ही चल रही हैं। इसी बीच ऊपर उड़ती हुआ एक हवाई जहाज नीचे आता जाता है और देखते ही देखते सड़क के किनारे गिर जाता है। हादसा होते ही विमान में आग लग जाती है। अचनाक हुई इस घटना से सड़क पर चल रही गाड़ियां जहां की तहां रुक जाती हैं।

#avgeek#aviation#Ongoing#Update Amateur footage showing the corporate Bombardier Challenger [N823KD] which crashed in Naples (Florida, US), killing 2 of 5 aboard, due to apparent double engine failure. Thanks to @b1900pilot for the tip, source is @BNONews. Entry with more… pic.twitter.com/0Q5BCjlJMK