Viral Video: एयर इंडिया के विमान में यात्री को मिली टूटी सीट, ज्यादा भुगतान के बाद भी नहीं मिली सुविधा, एयरलाइन ने दिया जवाब

Viral Video: दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट एक घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसके बाद एयर इंडिया कंपनी को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। एक यात्री द्वारा बनाए गए वीडियो में विमान के भीतर खिड़की के साथ वाली कुर्सी टूटी हुई दिखाई गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि खिड़की के साथ वाली सीट को ठीक करने के लिए वहां इंजीनियर बी आता है लेकिन वह उसे सही नहीं कर पाता। इससे निराश यात्री ने सोशल मीडिया के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त किया और एयरलाइन से जवाब मांगा है।

यात्री ने एक्स पर लिखा और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को टैग कर लिखा, "4 अप्रैल को एयर इंडिया AI512 पर DEL से BLR तक टूटी हुई विंडो सीट (22A) के लिए अतिरिक्त 1k का भुगतान किया गया। उन्होंने इसे ठीक करने के लिए इंजीनियर को बुलाया लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। क्या मैंने इसी के लिए उड़ान का किराया चुकाया है? कर सकते हैं। क्या मुझे इतना भुगतान करने के बाद कम से कम एक उचित सीट की उम्मीद है?"

Paid extra 1k for a broken window seat (22A) on Air India AI512 from DEL to BLR on 4th Apr. They called the engineer to fix it, but he couldn't. Is this what I paid the flight fare for? Can't I atleast expect a proper seat after paying so much? @airindia@DGCAIndia@Ministry_CApic.twitter.com/j2vxlcRbnt