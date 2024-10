Viral Video: IRCTC से यात्री ने मंगयां खाना, रायते में निकला कनखजूरा, वीडियो देख घिना जाएंगे आप

Viral Video:भारतीय रेलवे लंबे सफर के दौरान अपने यात्रियों को खाने-पीने की सुविधा प्रदान करता है। यात्री रेलवे की आईसीटीसी साइट से अपने लिए खाना मंगवां सकते हैं और सफर में इसे एजॉन्य कर सकते हैं। लेकिन एक यात्री के लिए ऐसा करना भारी पड़ गया और वह इस अनुभव को पूरी जिंदगी भूलने वाला नहीं है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि रेलवे द्वारा दिए खाने में जिंदा कीड़ा निकला है।

गौरतलब है कि दिल्ली के एक व्यक्ति को IRCTC के खाने में जिंदा कनखजूरा मिला। यात्री ने एक्स के जरिए अपना बुरा अनुभव साझा किया है। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनके IRCTC खाने में अप्रत्याशित कीड़ा तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। भारतीय रेलवे के यात्री ने एक फॉलो-अप पोस्ट में आगे बताया कि उन्होंने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) द्वारा संचालित VIP लाउंज में भोजन करते समय रायते में सेंटीपीड देखा। उन्होंने कहा कि अपने खाने में कीड़ा मिलने के बाद, उन्होंने लाउंज में यात्रियों को सावधान रहने की चेतावनी दी।

Yes, for sure, Indian Railway food quality has improved, now they are serving raita with more protein. https://t.co/YKtUQt7roZ pic.twitter.com/FpJVIKOhBC

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच ऐसी लापरवाही को लेकर चिंता बढ़ गई। पोस्ट परर काफी लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि, इस घटना के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की सूचना सामने नहीं आई है।

This incident happened in one of the IRCTC VIP Executive Lounges, so you can imagine the quality in regular trains or pantry cars.