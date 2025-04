Milk Price Hike: मदर डेयरी के बाद अमूल दूध कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा, देखें रेट लिस्ट

Milk Price Hike: महंगाई से आम जनता परेशान है। प्रमुख दूध आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी के बाद अमूल दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने की घोषणा की है। अमूल ब्रांड के तहत दूध और दूध उत्पाद बेचने वाली कंपनी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जो 1 मई यानी कल से पूरे देश में लागू हो जाएगी। यह घोषणा मदर डेयरी द्वारा अपने दूध के दामों में इसी तरह की बढ़ोतरी करने के एक दिन बाद की गई है। मदर डेयरी की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। बृहस्पतिवार से नई दरें लागू होंगी।

#Amul to increase milk prices by Rs 2 per litre from tomorrow in markets across the country: PTI.



