Viral Video: 'जान जाए पर शौक न जाए', ऑपरेशन थियेटर में मरीज ने खाने के लिए बनाया गुटखा

Highlights ऑपरेशन थियेटर में मरीज ने तैयार किया गुटखा सोशल मीडिया पर ऑपरेशन थियेटर में गुटखा बनाने वाला वीडियो वायरल लोगों ने कहा शौक बड़ी चीज है

Viral Video: गुटखा खाने की इच्छा ऐसी जगी कि ऑपरेशन थियेटर में एक मरीज ने खुद से गुटखा बनाया। मरीज को इस बात की भनक नहीं थी कि उसकी यह करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। वह तो बिंदाज होकर गुटखा फाड़कर उसमें जर्दा लगाकार तैयार कर रहा था। सोशल मीडिया पर मरीज के द्वारा गुटखा बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है।

Kanpur is not for beginners pic.twitter.com/HMDkUMkX5O — Alpha🐯 (@AlphaTwt_) February 19, 2024

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजरों के द्वारा मजेदार कमेंट्स भी किए जा रहे हैं। करीब 30 सेकंड के इस वीडियो में देखने पर पता चल रहा है कि एक ऑपरेशन थियेटर है। जहां एक मरीज ऑक्सीजन मास्क पहने लेटा हुआ है।

वीडियो में आगे देखने में मिलता है कि मरीज अपने हाथों से गुटखा बना रहा है। वहीं, अन्य मेडिकल स्टॉफ ऑपरेशन की तैयारी में हैं। वीडियो किसी अस्पताल की है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन, सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अब तक 4 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 3 हजार से ज्यादा लाइक्स, 5 हजार से ज्यादा रिपोस्ट, और 100 के करीब कमेंट आए हैं।

Jan Jaye bus tambaku na jaye — Sachin Pal (@Sachin_7995) February 20, 2024

एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि वह सिर्फ अपनी रिवाइटल ले रहा है।

Shauk badi cheez hai. 😂💀 — El Sam (@Elsam007) February 20, 2024

दूसरे यूजर ने लिखा जान जाए लेकिन तंबाकू न जाए।

Mar bhi rahe ho ge katha na chut jaye 😂😂 — Mayank Dhawan (@mayankdhawan96) February 20, 2024

तीसरे ने लिखा शौक बड़ी चीज है। इस तरह के मजेदार कमेंट्स इस वीडियो पर आए।

Jarda laga ke do bhai ko 🙄 🤣 — meme conductor 🥸 (@ConductorM39545) February 19, 2024

गौर करने वाली बात यह है कि इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि यह वीडियो कानपुर के किसी अस्पताल का है।

He is just taking his revital — NIKHIL (@tbhnikhil) February 20, 2024

लेकिन. वीडियो पर कमेंट कर कुछ यूजरों ने कहा कि यह वीडियो कानपुर की नहीं है।

