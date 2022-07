1...2..या...6 नहीं ऑटो में बैठे थे 27 लोग! यूपी के फतेहपुर का वाकया, पुलिस ने पकड़ा तो सामने आया हैरान करने वाला वीडियो

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक ऑटो रिक्शा वाले को जब पुलिस ने बीच रास्ते में रुकवाया तो हैरान रह गई। ऑटो रिक्शा में ड्राइवर और कुछ बच्चों सहित कुल 27 लोग एक साथ सवार थे। पुलिस ने ऑटो को रुकवाया और एक-एक को उतारकर गिनती शुरू की और ये जाकर 27 पर खत्म हुई।

पुलिस जब ऑटो से लोगों को उतार रही थी तभी किसी ने मोबाइल से पूरे वाकये का वीडियो बनाया जो अब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स चर्चा कर रहे हैं कि भला एक ऑटो में 27 लोग कैसे बैठ सकते हैं।

Guess, how many people can be accommodated in an auto? If you guessed 5 or 7, you are in for a BIG surprise. #Police in #Fatehpur waved down an auto and started counting the occupants -- T-W-E-N-T-Y S-E-V-E-N -- people returning after offering Namaz. pic.twitter.com/OL9W5BhBFW