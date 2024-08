Viral Video: नोएडा के कॉलेज में क्लास के बाहर 2 स्टूडेंट्स का एक-दूसरे को किस करते हुए वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच

नोएडा में एक विश्वविद्यालय परिसर में दो स्टूडेंट्स का एक-दूसरे को किस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह वीडियो पिछले सप्ताह एक निजी विश्वविद्यालय में कक्षा के अंदर एक छात्र द्वारा रिकॉर्ड किया गया बताया जा रहा है।

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हुआ और लोगों ने कॉलेज के अधिकारियों पर परिसर में इस तरह की अश्लीलता पर आंखें मूंदने का आरोप लगाया, नोएडा पुलिस ने इसकी प्रामाणिकता के लिए वीडियो की जांच शुरू कर दी और मामले की जांच शुरू कर दी।

विवादास्पद वीडियो में युवक को महिला को दीवार पर पटकते और उसे चूमते हुए देखा जा सकता है तो वहीं कक्षा के अंदर बैठा एक छात्र वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। 1 मिनट 33 सेकंड के इस वीडियो को लेकर अब सोशल मीडिया पर यूजर्स कई तरह के सवाल कर रहे हैं।

It's unfortunate that a viral video of students from a Noida-based university is being shared. I do not support the actions they took on the university campus, and I believe that recording and sharing such videos of any individual should be prohibited.



