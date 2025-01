Viral Video: महाकुंभ में बन रहे भंडारे में इंस्पेक्टर ने डाली राख, वीडियो वायरल होते ही सस्पेंड

Viral Video: इस समय सोशल मीडिया पर प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ छाया हुआ है। महाकुंभ की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। महाकुंभ का ही एक वीडियो सामने आया है जिसने यूजर्स के भीतर आक्रोश पैदा कर दिया। इस वीडियो में भंडारे में तैयार किए गए खाने में राख मिलाते हुए एक पुलिस अधिकारी दिखाई दे रहा है।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए गए खाने में पुलिस अधिकारी को राख मिलाते हुए देखा गया।

वीडियो को एक्स पर एक यूजर ने शेयर किया था, जिसने डीसीपी गंगा नगर के अकाउंट को टैग किया और इस "शर्मनाक कृत्य" को करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की।

A Police Office Throws Mud in Prasad at Mahakumbh, Prayagraj



⏺ Religious sanctity must be protected, Authorities must act strictly.



⏺ though his motive is unknown.#MahaKumbh2025#MahakumbhUpdate#mahakumbhprayagraj#Police#Prasadpic.twitter.com/ErvjxObmWE