Viral Video: इंदौर में भरे बाजार अश्लील कपड़ों में घूमती दिखी लड़की, लोगों ने लताड़ा तो दी सुसाइड की धमकी

Viral Video:सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस जमाने में आज-कल का युवा जल्द से जल्द इंटरनेट की दुनिया में पॉपुलर होना चाहता है। पॉपुलर होने की चाह में आज-कल लोग कई तरह की अतरंगी वीडियो बनाते हैं जो कई बार लोगों को हंसाने का काम करती है। हालांकि, कभी-कभी कुछ लोग कुछ ऐसा काम कर जाते है जिससे सामाजिक तौर पर अन्य लोगों को खासा दिक्कते होती है और विरोध के सुर उठ जाते है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के फेमस शहर इंदौर से सामने आया है। इंदौर जैसे बड़े शहर में एक लड़की की हरकत इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। लड़की की हरकत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिससे लोगों में भारी आक्रोश पैदा हो गया है।

दरअसल, इंदौर के छप्पन मार्केट में एक लड़की अश्लील कपड़ों में घूमती नजर आई। यह नजारा देख हर कोई मार्केट में दंग रह गया। लड़की ने डेनिम जीन्स के साथ ब्रा पहनी हुई थी और उसके साथ एक भी कपड़े नहीं पहने थे। इस दृश्य को देख आस-पास के लोग असहज हो गए। जबकि लड़की मजे से पूरे बाजार घूमती रही। वीडियो में वह मेघदूत चौपाटी में लाल ब्रा और बेज शॉर्ट्स में भी दिखाई दी। वीडियो को लाइमलाइट में आने और रातों-रात सोशल मीडिया पर वायरल होने के उनके प्रयास के रूप में देखा गया। रील के दूसरे भाग में उन्हें मेघदूत चौपाटी में बेज रंग के शॉर्ट्स के साथ लाल ब्रालेट पहने हुए दिखाया गया है - एक ऐसा स्थान जहां सभी आयु वर्ग और परिवारों के लोग आते हैं।

उनकी रील को इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया गया। कुछ उपयोगकर्ताओं ने इसे अश्लील कहा क्योंकि उन्होंने अपनी क्लीवेज दिखाते हुए कहा कि यह पहनावा सार्वजनिक स्थान के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि अन्य इसे लेकर सहज थे। जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए एक लड़की ने छप्पन और मेघदूत चौपाटी पर ब्रा पहनकर वीडियो शूट किया। लड़की इंदौर के विजय नगर की रहने वाली बताई जा रही है। उसने इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो पोस्ट करते हुए इसे 'पब्लिक रिएक्शन' नाम दिया है, क्योंकि इसमें राहगीरों को 'स्तब्ध' दिखाया गया है।

कुछ लोगों को यह अश्लील लग रहा है क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह के कपड़े पहनना उचित नहीं है, जबकि कुछ लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है।

A girl apologizes after her reel wearing obscene clothes while roaming on the streets of Indore went viral on social media.



