डेंगू बुखार भी नहीं रोक पाया शादी का खुमार; अस्पताल में भर्ती दूल्हे के लिए जयमाला लेकर पहुंची दुल्हन, मंडप छोड़ वार्ड में रचाई शादी

गाजियाबाद: अपनी शादी को लेकर सभी खूब सपने सजाते हैं और इस खास दिन दिल खोल कर जश्न मनाते हैं। चूंकि इस समय शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में इंटरनेट पर शादी की तमाम वीडियो वायरल हो रही है।

ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसे देख हर कोई कह रहा कि एक विवाह ऐसा भी, जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। ये दिलचस्प मामला है गाजियाबाद का जहां एक जोड़े ने शादी के मंडप में नहीं बल्कि अस्पताल में शादी रचाई। इस अनोखी शादी की चर्चा हर जगह हो रही है।

दरअसल, शादी का मुहूर्त निकलने के बाद अचानक से दूल्हा बीमार हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ऐसे में शादी का मुहूर्त रद्द करने के बजाय दुल्हन ने अस्पताल में जाकर ही दूल्हे से ब्याह रचा लिया।

A couple got married at Max hospital in Vaishali, Ghaziabad. The groom was suffering from dengue and was admitted to the hospital on November 25 with his wedding due on Nov 27. The wedding took place as scheduled, but in the hospital. pic.twitter.com/8yEruMHyxB