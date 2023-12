वायरल वीडियो: जूम मीटिंग के दौरान हिंदी के इस्तेमाल को लेकर भिड़े सहकर्मी, इंटरनेट पर बहस भी शुरू हो गई, देखें

Highlights मीटिंग के दौरान हिंदी के इस्तेमाल को लेकर लोगों को बहस वीडियो कॉल पर अपने नए साल की योजना तय करते हुए भिड़े लोग सभी लोग अपनी-अपनी मूल भाषा में बोलने लगे

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ज़ूम कॉल मीटिंग के दौरान हिंदी के इस्तेमाल को लेकर लोगों को बहस करते देखा जा सकता है। इस क्लिप को एक्स पर घर के कलेश नाम के एक पेज द्वारा साझा किया गया था और इसमें कई कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉल पर अपने नए साल की योजना तय करते हुए दिखाया गया है।

क्लिप में, एक कर्मचारी ने दूसरे से अंग्रेजी में बात करने का अनुरोध किया क्योंकि वह और अन्य लोग हिंदी नहीं समझते। वह आदमी अंग्रेजी में बातचीत करने लगा लेकिन जल्द ही उसने हिंदी में बात करना शुरू कर दिया। बाकी लोग उत्तेजित हो गए और जल्द ही बहस शुरू हो गई। एक अन्य कार्यकर्ता ने यह कहकर स्थिति को शांत करने की कोशिश की कि वह व्यक्ति जो भी कह रहा है वह उसका अनुवाद करेगा। हालाँकि, सभी लोग अपनी-अपनी मूल भाषा में बोलने लगे।

हालांकि ये वीडियो किस तारीख का है इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। इस क्लिप पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की ओर से प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई। हर कोई अपना मत जाहिर कर रहा है। देखें वायरल वीडियो।

Kalesh b/w Colleagues over one Guy was speaking Hindi during Team Zoom meeting pic.twitter.com/iiCnvpsc7V