Viral Video: मुंबई के एक कैफे में कस्टमर को सर्व की गई 'कॉकरोच कॉफी', मामला पहुंचा थाने

Viral Video: फर्ज कीजिए कि आप कोई चीज खा पी रहे हैं और अचानक से आपको आपके खाने में ऐसी चीज दिख जाए जिसकी उम्मीद नहीं थी तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। जी हां, आपको एक ऐसे ही मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल मुंबई के एक लाउंज में एक शख्स अपने दोस्त के साथ कोल्ड कॉफी पीने गया था।

सबकुछ बहुत बढ़िया था कि अचानक उसे अपनी कॉफी में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दरअसल शख्स की कॉफी में उसे कॉकरोच मिला। फिर क्या था मामला थाने पहुंच गया।

Health Alert: A customer at Open Shine Sheesha & Restaurant, Solitaire Building, Malad, opposite Infinity 2, allegedly discovered a dead cockroach in his cold coffee after consuming 70% of the beverage. Serious concerns raised over hygiene. Authorities urged to take swift action. pic.twitter.com/6gMmxYvTlP