Viral Video: "साधु ने नाबालिग के साथ किया दुर्व्यवहार", पुलिस ने दावा करने वाले रिपोर्टर के खिलाफ ही मामला किया दर्ज; जानें वजह

Viral Video: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस आयोजन की कई वीडियो और खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जा रही हैं। इसी तरह यूट्यूब आधारित न्यूज चैनल 'द न्यूज ट्रैकर - टीएनटी' ने कई वीडियो जारी किए, जिसमें दावा किया गया कि महाकुंभ मेले में एक साधु ने नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। रिपोर्टर ने बताया कि न्यूज टीम ने लड़की को एक साधु से बचाया, जिसे वे नकली मान रहे थे, जब वह उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था।

एक वीडियो में साधु ने कहा कि लड़की उसके साथ रहना चाहती थी, इसलिए वह उसके साथ जा रहा था। साधु को जूना अखाड़े का सदस्य बताया गया और उसकी पहचान महाराज संजय गिरि के रूप में हुई।

This girl came from a nearby Distt to see @MahaKumbh_2025 without informing parents on 16.01.25. @kumbhMelaPolUP sent her back to her family. No such incident happened with her. U r propagating false narrative repeatedly. FIR has been regtd angst u & legal action being ensured. https://t.co/vSY0XphcMg