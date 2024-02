Viral Video: क्रिकेट मैच के बीच मैदान में घुस गया सांड, लोगों ने कहा ये तो 'बैजबुल' हो गया, देखें वीडियो

Highlights क्या कभी 'बैजबुल' के बारे में सुना या देखा है ये शब्द इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो के लिए इस्तेमाल हो रहा है एक लोकल क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में सांड घुस आता है

Viral Video: अब तक आपने 'बैजबाल' का नाम खूब सुना होगा। लेकिन क्या कभी 'बैजबुल' के बारे में सुना या देखा है। जाहिर है नहीं सुना होगा। दरअसल ये शब्द तो इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लोकल क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में सांड घुस आता है। सांड खेल रहे खिलाड़ियों की ओर तेजी से दौड़ता है और देखते ही देखते भगदड़ मच जाती है।

Match stops due to interruption of the Bulls. 😂pic.twitter.com/wWULXB8NbI