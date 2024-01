Viral Video: अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने सबके सामने गर्लफ्रेंड को किस किया, वीडियो वायरल हुआ

Highlights अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने सबके सामने गर्लफ्रेंड को किस किया गर्लफ्रेंड फातिमा फ्लोरेज को सबके सामने स्टेज पर किस करते नजर आए जेवियर माइली अपने पैसे से टिकट खरीदकर रॉक्सी थिएटर पहुंचे थे

Viral Video: अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली एक बार फिर से विवादों में हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वह अपनी गर्लफ्रेंड फातिमा फ्लोरेज को सबके सामने स्टेज पर किस करते नजर आ रहे हैं।

बताया जाता है कि फातिमा फ्लोरेज के नए संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जेवियर माइली अपने पैसे से टिकट खरीदकर रॉक्सी थिएटर पहुंचे थे। राष्ट्रपति जेवियर माइली ने पहले स्टेज से ही एक भाषण दिया और फिर आगे बढ़कर गर्लफ्रेंड फातिमा फ्लोरेज को किस किया। इस दौरान नीचे जुटी भीड़ शोर करती रही।

Argentina's President Javier Miley, a lover of radical economic reforms, and the future Fatima Flores show how to enjoy their work.

