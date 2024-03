Viral Video: मरीज ने अस्पताल में भारतीय नर्स को यौन संबंध बनाने के लिए परेशान किया, घटना का वीडियो भी किया रिकॉर्ड, लोगों का फूटा गुस्सा

Highlights एक भारतीय अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है एक अफ्रीकी नागरिक एक भारतीय नर्स से यौन संबंध बनाने के लिए उसे परेशान कर रहा है अफ्रीकी मरीज को नर्स को बेशर्मी से रिकॉर्ड करते हुए देखा जा सकता है

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक एक भारतीय अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक अफ्रीकी नागरिक एक भारतीय नर्स से यौन संबंध बनाने के लिए उसे परेशान कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे देखकर दंग रह गए।

हालांकि वीडियो असत्यापित है लेकिन इसमें अफ्रीकी मरीज को नर्स को बेशर्मी से रिकॉर्ड करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान नर्स शांत होकर अपना कर्तव्य निभा रही है। अफ्रीकी शख्स को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी सुना जा सकता है।

अफ़्रीकी नागरिक ने नर्स के ख़िलाफ़ गंदी गालियों का इस्तेमाल किया

वायरल वीडियो में अफ़्रीकी नागरिक को नर्स से यह कहते हुए सुना जा सकता है, "आपको अफ़्रीका पसंद होना चाहिए, अफ़्रीका अच्छा है।" नर्स तुरंत जवाब देते हुए कहती है, "नहीं, मुझे अफ़्रीका पसंद नहीं है।" मरीज और नर्स के बीच जो दोस्ताना बातचीत लग रही थी, वह स्पष्ट रूप से यौन उत्पीड़न का मामला बन गई। कुछ ही देर बाद उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर वह अपने कपड़े उतार दे तो उसे अफ्रीकियों से प्यार हो जाएगा।

WATCH | Nurse hits back at African patient who said 'India not good for bed'👇#India#Africa#Nurse#Hospital#Patientpic.twitter.com/md5pIOx4i3