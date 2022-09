Viral Video: तेजधार पानी में बह गया शख्स, देखते रह गये लोग, प्रशासन जुटा तलाश में

Highlights हल्द्वानी के फतेहपुर इलाके में सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो एक शख्स पानी के तेज बहाव में नाले को पार करते समय बह गया और वहां मौजूद लोग देखते रह गये हल्द्वानी प्रशासन युवक की तलाश में लगा हुआ है लेकिन अभी तक युवक का पता नहीं चला है

हल्द्वानी: उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जी हां, यह दिल दहला देने वाला वीडियो हल्द्वानी के फतेहपुर इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में एक शख्स सूखे पत्ते की तरह बरसाती नाले में बह गया और वहां मौजूद लोग देखने के सिवाय कुछ न कर सके।

जानकारी के मुताबिक पानी के तेज बहाव में शख्स नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बीच मझधार में जाकर वो लहरों की तेज बहाव की चपेट में आ गया और पलक झपकते ही पानी के तेज बहाव में लोगों की नजरों से ओझल हो गया।

#WATCH | Uttarakhand: A young man washed away due to a strong current in a rainy drain in the Fatehpur area. The person is missing & search operation is underway, but so far nothing has been found: SDM Haldwani Manish Kumar Singh



(Source: viral video) pic.twitter.com/QzEzsXqjXf