CWG 2022 में रजत पदक जीतने के बाद विकास ठाकुर ने मूसेवाला को दी श्रद्धांजलि, गायक का सिग्नेचर स्टेप 'थप्पी' के साथ मनाया जश्न, देखें वीडियो

Highlights विकास ठाकुर ने बताया का सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वह दो दिनों तक कुछ नहीं खाए थे रजत पदक विजेता विकास ने कहा कि प्रतियोगिता में आने से पहले भी, मैं उनका ही संगीत सुन रहा था। विकास ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के 96-किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता

CWG2022 ​​​​​​: कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के 96-किलोग्राम वर्ग में रजत पदक विजेता भारतीय वेटलिफ्टर विकास ठाकुर ने पदक का जश्न मनाने के दौरान दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला का सिग्नेचर स्टेप 'थप्पी' किया। विकास ठाकुर के मुताबिक जब वह लिफ्टिंग कर रहे थे, उस वक्त भी वह मूसेवाला के गानों के बारे में सोच रहे थे। जीत के बाद उन्होंने मूसेवाला को श्रद्धांजलि देते हुए उनका सिग्नेचर स्टेप थप्पी किया। इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

विकास ठाकुर ने बताया का सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वह दो दिनों तक कुछ नहीं खाए थे। विकास ने कुल 346 किग्रा (155 किग्रा + 191 किग्रा) उठाकर पुरुषों की 96 किग्रा स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया। हिमाचल प्रदेश में राजपूत जाट समुदाय से आने वाले विकास ने कहा, "पंजाबी 'थापी' (थाई फाइव) सिद्धू मूसेवाला को एक श्रद्धांजलि थी।" गौरतलब है कि पंजाबी गायक व राजनेता की 29 मई को मनसा में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। वह केवल 28 वर्ष के थे।

Another SILVER🥈 for India🇮🇳.



Well Done #VikasThakur



He clinches the Silver Medal as he lifts a combined total of 346Kg in Weightlifting - Men's 96Kg category.#CWG2022#CWG2022India#B2022pic.twitter.com/v0cyryCl0d