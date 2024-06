VIDEO: अखाड़े में तब्दील हुई शादी की दावत, बिरयानी में चिकन लेग पीस नहीं मिलने पर भयंकर फाइट, हंगामे में दूल्हा भी शामिल

Highlights उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई एक शादी में बिरयानी में चिकन लेग पीस न होने को लेकर हुआ झगड़ा दूल्हे पक्ष के मेहमानों ने देखा कि शादी में परोसी गई चिकन बिरयानी में चिकन लेग पीस नहीं हैं विवाद एक शिकायत के तौर पर शुरू हुआ और जल्द ही एक बड़े झगड़े में बदल गया

Viral video: भारत में होने वाली शादी-बारात में अक्सर वधु पक्ष की तरफ से बारातियों को खास तवज्जो दी जाती है। ध्यान रखा जाता है कि कहीं बारात में आए हुए मेहमान नाराज न हो जाएं। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई एक शादी में जब बिरयानी में चिकन लेग पीस न होने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया।

यह हंगामा तब शुरू हुआ जब दूल्हे पक्ष के मेहमानों ने देखा कि शादी में परोसी गई चिकन बिरयानी में चिकन लेग पीस नहीं हैं। यह विवाद एक शिकायत के तौर पर शुरू हुआ और जल्द ही एक बड़े झगड़े में बदल गया। कार्यक्रम के वायरल फुटेज में मेहमानों को एक-दूसरे पर लात-घूंसे और कुर्सियां ​​फेंकते हुए दिखाया गया है। यहां तक ​​कि दूल्हा भी इस हंगामे में शामिल हो गया।

इस घटना के बाद दोनों परिवारों में हिंसक झड़पें हुईं और माहौल पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया। शादी में मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दिया, जिसने जल्द ही सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया।

A commotion broke out at wedding in Bareilly, Uttar Pradesh when a chicken leg piece.

Missing chicken leg pieces led to a severe beating of both the bridegroom and the baraatis.