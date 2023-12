Watch: सनी देओल ने खोया अपना होशोहवास! मुंबई की सड़क पर मांगी लिफ्ट, जानें क्या है पूरा मामला..

Highlights सनी देओल मुंबई की सड़कों पर बेपरवाह होकर घूमते हुए नजर आए अब उनको लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है इसे लेकर कोई कुछ कह रहा है, तो कोई कुछ

नई दिल्ली: हाल में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें खबरों के तहत कहा जा रहा है कि अभिनेता और सांसद सनी देओलमुंबई की सड़क पर आधी रात में नशे की हालत में घूमते नजर आ रहे हैं। जूम टीवी खबर के अनुसार, एक्टर इस दौरान अपने होशोहवास में नहीं थे, इसके साथ ही उन्हें एक ऑटोरिक्शा वाले ने मदद देते हुए बैठाया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कुछ यूजर ने कहा कि 'गदर 2' एक्टर को इस तरह से देखना बेहद चौंकाने वाला है। लेकिन, वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि यह उनकी आगामी फिल्म का एक सीन है। लेकिन, सोशल मीडिया यूजर्स की मानें तो यह वीडियो सनी देओल की आने वाले फिल्म 'सफर' का वीडियो है।

Sunny Deol shooting for his upcoming movie #SAFAR movie on roads of Mumbai. #SunnyDeol #Safar pic.twitter.com/6FEUBSji09

वहीं, एक और यूजर ने कहा, "जो सनी देओल से नफरत करते हैं, वो ऐसी खबर फैला रहे हैं, जिससे उनकी छवि खराब हो। जबकि, असल में ऐसा नहीं है, वो अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं।"

'गदर 2' की सफलता के बाद, सनी देओल राजकुमार संतोषकी की फिल्म 'लाहौर 1947' में काम करने जा रहे हैं। इस फिल्म के निर्माता आमिर खान है। रिपोर्ट की मानें तो अभी उनको लेकर 'बॉर्डर 2' की शूटिंग की बात चल रही है, जिसे अनुराग सिंह निर्देशित करने वाले हैं। इन सबके अलावा सनी देओल 'अपने 2' में भी नजर आएंगे, जिसको लेकर अभी बाजार में चर्चा है।

Haters are spreading fake news regarding this video that Sunny paji spotted drinker at juhu .@iamsunnydeol is shooting #Safar directed by shashank udrapurkar ❤️❤️❤️.#SunnyDeol#Film#Newpic.twitter.com/RtPDKJH8p4