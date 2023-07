Video: 'कुदरत कुछ उधार नहीं रखती' नदि ने पुल पर फेंका इंसानों द्वारा पानी में गिराया हुआ कचरा! नेचर ने ऐसे वापस की गंदगी

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक पुल पर ढेर सारा कचरा पड़ा देखा गया है। पुल पर यह कचरा नदि में आए बाढ़ से जमा हुआ है।

River Throws Back Heaps Of Trash On Bridge: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक पुल पर ढेर सारा कचरा देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार, यह वीडियो हिमाचल प्रदेश के बाढ़ का है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुल पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है जो जाने अंजाने में इंसानों द्वारा नदि में फेंका गया है। क्लिप के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस पर अलग-अलग रिएक्शन्स भी दे रहे है।

वायरल इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि नीचे नदि बह रही है और ऊपर एक पुल है। पुल पर ढेर सारा कचरा नजर आ रहा है और पुल की हालत भी काफी खराब है। यही नहीं पुल पर तमाम प्लास्टिक की बोतलों के साथ बहुत सारा मलबा भी पड़ा हुआ है।

Nature - 1, Humans - 0.



