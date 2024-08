VIDEO: PM नरेंद्र मोदी ने SC के स्थापना दिवस पर 'स्वच्छता' का किया उदाहरण सेट, यहां देखिए ऐसा क्या हुआ...

Highlights पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता का किया उदाहरण सेट वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर हुआ वायरल स्थापना दिवस पर पुस्तक के विमोचन पर रिबन को अपने पास रख कर, बता दिया स्वच्छता का अर्थ

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रीम कोर्ट के 75वें स्थापना दिवस पर पुस्तक का अनावरण हुआ और ऐसे में पीएम ने स्वच्छता का उदारहण सेट करते हुए पुस्तक का रिबन अपनी जेब पास रख लिया। इस तरह आज जो हुआ, उसका सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही उतने ही तेजी से वायरल हो गया। क्योंकि ये पहल प्रधानमंत्री की ओर से की गई, इसलिए अहम माना जा रहा है और इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद रहें।

PM Modi leading by example.



Notice how PM Modi didn't throw the Ribbon or give it to someone else. He put it in his Pocket.



Swachh Bharat... pic.twitter.com/zfoKQptFes — The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) August 31, 2024

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्के जारी किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल भी मौजूद थे।

75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत के लोगों ने कभी भी भारतीय न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय पर अविश्वास नहीं जताया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष होने पर देश की चमक और लोकतंत्र की मां माने जाने वाली इस पवित्र जगह का मान सबके बीच बढ़ाया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी संस्था में हमारे भरोसे और विश्वास को बरकरार रखा है"।

https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi unveils the stamp and coin commemorating 75 years of the establishment of the Supreme Court of India.



Union Minister Arjun Ram Meghwal, CJI DY Chandrachud and President of Supreme Court Bar Association, Kapil Sibal also present at the… https://t.co/sNpToDWjcc">pic.twitter.com/sNpToDWjcc — ANI (@ANI) https://twitter.com/ANI/status/1829757155257262385?ref_src=twsrc%5Etfw">August 31, 2024

इसका आयोजन सुप्रीम कोर्ट के निकट स्थित भारत मंडपम में दो दिनों की जिला न्यायालय की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। ऐसे में आज पीएम मोदी ने सिक्का जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर बोलें कि यह जर्नी संस्थान की नहीं बल्कि भारतीय संविधान की है। यह भारत के लोकतंत्र के रूप में और अधिक परिपक्व होने की यात्रा है।

https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, "The people of India have never distrusted the Indian judiciary and the Supreme Court. Therefore, these 75 years of the Supreme Court further enhance the glory of India as the Mother of Democracy...I can say with confidence that… https://t.co/YQYNjqyhmc">https://t.co/YQYNjqyhmc; https://t.co/Ir979vBOTF">pic.twitter.com/Ir979vBOTF — ANI (@ANI) https://twitter.com/ANI/status/1829761338387632179?ref_src=twsrc%5Etfw">August 31, 2024

Delhi | CJI DY Chandrachud addresses the inaugural event of the 2-day National Conference of District Judiciary, at Bharat Mandapam



He says, "Statistics on the National judicial data grid shows the district judiciary is often the final point of contact a litigant has with the… https://t.co/ZV79bOTLpI">pic.twitter.com/ZV79bOTLpI — ANI (@ANI) https://twitter.com/ANI/status/1829757903412093252?ref_src=twsrc%5Etfw">August 31, 2024

