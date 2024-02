मुंबई: लोकल ट्रेन के पहिए के नीचे आया 1 यात्री, मौजूद लोगों ने बचाने के लिए की भरपूर कोशिश, देखें वीडियो

Highlights नवी मुंबई में एक ट्रेन के नीचे यात्री फंस गया था यात्रियों ने उस लोकल ट्रेन के एक हिस्से को हाथ से धक्का दिया सोशल मीडिया पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देने के साथ इसे शेयर कर रहे हैं

मुंबई: नवी मुंबई में एक यात्री ट्रेन के पहिए के नीचे आकर फंस गया। इस कारण स्टेशन पर यात्रा करने वाले सभी यात्री उसे बाहर निकालने के लिए कोशिश करते दिखे। यात्रियों ने उस लोकल ट्रेन के एक हिस्से को हाथ से धक्का दिया, लेकिन इतने वजनी ट्रेन उनसे नहीं हिली। यह नजारा महाराष्ट्र के नवी मुंबई के वाशी स्टेशन का है।

इस वीडियो के सामने आने से सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और बहुत पसंद भी कर रहे हैं। सामने आए वीडियो को स्टेशन पर मौजूद लोगों ने शेयर किया है। वीडियो में दिख रहे लोग एक लोकल ट्रेन के मोटरमैन केबिन के पास लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ है, जबकि एक दूसरे समूह को कतार में खड़े होकर एक यात्री को बचाने की कोशिश करने के साथ रेलवे कोच को किनारे करते देखा जा सकता है। नीचे फंसा हुआ, यह घटना तब हुई जब एक व्यक्ति को पनवेल जाने वाली लोकल ट्रेन के नीचे फंसा हुआ पाया गया।

#SpiritofMumbai - Commuters of Vashi station of Navi Mumbai attempted to rescue an individual trapped under the wheels of a suburban local train by pushing it on its side. @Central_Railway@RailMinIndia@mumbairailusers@mumbaimatterzpic.twitter.com/fwPsM3RM07