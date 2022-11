दिल्ली के मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के अंदर पटरी पर पेशाब करते शख्स का वीडियो वायरल, जानिए क्यों किया ऐसा?

Highlights वीडियो में पेशाब कर रहा शख्स नशे की हालत में लग रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने इस वीडियो का संज्ञान ले लिया है।

नई दिल्लीः एक तरफ जहां दिल्ली मेट्रो स्टेशन अपने साफ-सफाई के लिए जाना जाता है, वहीं इस बीच एक शख्स के मेट्रो स्टेशन के अंदर पेशाब करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में शख्स प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मेट्रो की पटरी पर पेशाब कर रहा है। वीडियो बनानेवाला शख्स उसको ऐसा करने पर टोकता है जिस पर शख्स कहता है कि ज्यादा हो गया था...।

बताया जा रहा है कि वीडियो दिल्ली के मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन का है। हालांकि यह वीडियो कब का है, इसका खुलासा नहीं हुआ है।वीडियो को संजीव बब्बर नाम के एक ट्विटर यूजर ने साझा किया है। यूजर ने वीडियो के साथ दिल्ली सीएमओ और डीएमआरसी को टैग किया है। इसे साझा करते हुए उसने लिखा- "शायद ये दिल्ली मेट्रो में यह पहली बार हुआ हो"।

@CMODelhi@OfficialDMRC



Maybe this Happened first time in Delhi Metro.



Just received a video on wtsapp. Sharing with you pic.twitter.com/iJiWUnBpQy