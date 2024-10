VIDEO: 'मुझसे गलती हो गई, मैं सभी हिंदुओं से माफ़ी मांगता हूँ', वीडियो में जहाँगीर ने हाथ जोड़कर मांगी माफी, जानें पूरा मामला

Viral Video: 17 अक्टूबर को, एक मुस्लिम छात्र द्वारा एक्स पर किया गया एक आपत्तिजनक ट्वीट वायरल हो गया। इस ट्वीट में उसने दो हिंदू लड़कियों को खुलेआम अपशब्द कहे और रेप करने की धमकी दी है। जल्द ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @HPhobiaWatch नामक एक्स हैंडल से उसकी पहचान उजागर कर दी गई। इस हैंडल ने उनके कॉलेज, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी को ट्वीट करके पूछा कि क्या उनके कॉलेज में इस तरह के आपत्तिजनक बयानों को मंजूरी दी जाती है। आपत्तिजनक ट्वीट के 12 घंटे के भीतर अज़ान जहांगीर नामक व्यक्ति ने माफ़ी मांगते हुए एक वीडियो पोस्ट किया।

अजहान ने उसका कमेंट वायरल होने के बाद एक वीडियो अपलोड की है। कैप्शन में लिखा है- “मुझसे गलती हो गई, मैं सभी हिंदुओं से माफी माँगता हूँ, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा।” वीडियो में वो कहता नजर आया- “मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हाथ जोड़कर श्रेया जी और प्रतीक्षा जी से माफी माँगता हूँ। मैंने अपने कौम के कुछ नफरती लोगों के बहकावे में आकर ये सब ट्वीट कर दिया था। मैं आगे से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहूँगा।”

उसने आगे कहा, “जिन लड़कियों को मैंने रेप धमकियाँ दीं उनसे मैं हाथ जोड़कर माफी माँगता हूँ। अपने कौम के कट्टरवाद लोगों से इन्फ्लुएंस होकर मैंने ये सब कह दिया था। मैं आगे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूँगा। बाकी चीजों से कोसों दूर रहूँगा। जय श्रीराम। मुझे माफ कर दें।”

Meet Azhan Jehangir studying in Swami Vivekananda University & giving rape threats to women online



Does @svu_official support such statement from their student? if not they should take disciplinary & legal action. Such radicals poses grave threat to women in the campuses pic.twitter.com/XtNEcP4fLj