Video: महाराष्ट्र में गोमांस ले जाने के संदेह में ट्रेन में बुजुर्ग को पीटा गया, वीडियो वायरल

Highlights नासिक जिले में इगतपुरी के पास एक एक्सप्रेस ट्रेन में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर उसके सह-यात्रियों ने कथित तौर पर हमला किया घटना तब प्रकाश में आई जब मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगा पीड़ित की पहचान जलगांव जिले के हाजी अशरफ मुन्यार के रूप में हुई है

Viral Video: महाराष्ट्र के नासिक जिले में इगतपुरी के पास एक एक्सप्रेस ट्रेन में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर उसके सह-यात्रियों ने कथित तौर पर हमला किया, क्योंकि उन्हें संदेह था कि वह गोमांस ले जा रहा है। घटना तब प्रकाश में आई जब मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगा, जिसके बाद अधिकारियों ने जांच शुरू की।

पीड़ित की पहचान जलगांव जिले के हाजी अशरफ मुन्यार के रूप में हुई है। वह कल्याण में अपनी बेटी के घर जा रहा था, तभी इस सप्ताह की शुरुआत में यह हमला हुआ। वीडियो में करीब एक दर्जन लोगों का एक समूह ट्रेन के अंदर उस व्यक्ति को गाली-गलौज और शारीरिक रूप से हमला करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो ने ऑनलाइन लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है।

Haji Ashraf Munyar from a village in Jalgaon District travelling in a train to Kalyan to meet his daughter was abused and badly beaten up by goons in a train near Igatpuri alleging him of carrying beef. pic.twitter.com/2Po0aLNw1g