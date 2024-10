VIDEO: नोएडा में BMW कार में आई महिला ने दुकान के बाहर रखे गमले चुराए, वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बीएमडब्ल्यू (BMW) कार चला रही महिला एक दुकान के बाहर रखे गमले को चुराते हुए कैमरे में कैद हो गई। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सोशल मीडिया यूजर्स ने महिला की इस हरकत की कड़ी आलोचना की।

फुटेज में महिला को रात में अपनी बीएमडब्ल्यू X1 से बाहर निकलते और दुकान के बाहर रखे गमले को चुराते हुए दिखाया गया। यह घटना 25 अक्टूबर की आधी रात के आसपास हुई। इस बीच, आस-पास के कुछ लोगों ने महिला को फूलदान चुराते हुए देखा और उसकी कार के पास पहुँच गए। जब ​​उन्हें टोका गया, तो उसने कहा कि वह "हर दिन एक फूलदान ले जाएगी।"

A lady stole a public flower pot at midnight in Noida, UP. The irony is that she drives a BMW.#Noida#ViralVideo#BMWpic.twitter.com/S98aWTGSKC