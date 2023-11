VIDEO VIRAL: वंदे भारत एक्सप्रेस में क्रिकेट के दो दिग्गजों ने किया सफर, वीडियो वायरल

Vande Bharat Express: हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आरती की थाल से दो यात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया। साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी जोंटी रोड्स और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सैयद किरमानी वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर 9 नवंबर को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरे। यहां पर अपने देसी और विदेशी खिलाड़ियों का भारतीय रेलवे अधिकारियों के द्वारा जोरदार स्वागत किया।

इस दौरान दोनों खिलाड़ियों की आरती उतारी गई। इन दोनों खिलाड़ी ने वंदे भारत एक्सप्रेस में भोपाल से दिल्ली तक का सफर तय किया। जोंटी रोड्स ने इस संबंध में कुछ फोटो सोशल मीडिया पर जारी की। इधर, दूसरी तरफ दोनों खिलाड़ियों के दिल्ली आगमन से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी ने की भारत की तारीफ

वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जोंटी रोड्स ने भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व कप 2023 की शानदार मेजबानी की है और यह टूर्नामेंट बेहद ही शानदार रहा है। इस विश्व कप में कुछ क्रिकेट हो या फिर टीम सभी ने शानदार प्रदर्शन किया। जोंटी ने इससे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ फोटो भी शेयर की। जिसमें भारत सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी साथ दिखाई दे रहे हैं।

