वीडियो: देखते ही देखते स्कूटर पर सवार पुलिस वाला और उसकी पत्नी जा गिरे विशाल नाले में और फिर....., कैमरे में कैद हुआ दुर्घटना

Highlights अलीगढ़ में पुलिस वाले के साथ उसकी पत्नी के नाले में गिरने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें यह दुर्घटना कैद हुआ है। वीडियो के वायरल होने पर पूर्व आईएएस अधिकारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ (Aligarh) में अपनी पत्नी के साथ एक पुलिस वाले के नाले में गिर जाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी उस समय अपनी पत्नी के साथ अस्पताल जा रहा था जिस समय यह घटना घटी है। इस घटना के बाद दोनों को गंभीर चोटें भी आई है। घटना को लेकर पीड़ित पुलिस का भी बयान सामने आया है। वहीं इस पर रिटायर्ड पूर्व आईएएस अधिकारी की भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस 18 जून की घटना का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे पुलिस वाला अपनी पत्नी के साथ स्कूटर पर था। रास्ते में अस्पताल जाते समय उसकी स्कूटर पहले किसी चीज से टकराती है और फिर स्कूटर के आगे का चक्का नाले में गिर जाता है। स्कूटर के नाले के अंदर जाते ही पुलिस वाला और उसकी पत्नी भी नाले में जा गिरे। वहां मौजूद लोगों ने दोनों की जान बचाई और अस्पताल ले गए। बताया जा रहा है कि उन्हें गंभीर चोटें आई है, लेकिन फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं।

वहीं इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित पुलिस वाला दयानंद सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बताया, ‘हम स्कूटर पर सवार होकर अस्पताल जा रहे थे। नाला खुला था और सड़क पर बारिश का भरा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। हमें इस नाले के बारे में जानकारी नहीं थी और हम स्कूटर के साथ नाले में जा गिरे। हम दोनों को ही कुछ चोटें आई हैं।’

#WATCH | Uttar Pradesh: A policeman and his wife tavelling on a scooter to a hospital fell into a drain inundated with rainwater in Aligarh (18.06) pic.twitter.com/idrYtyZlLK